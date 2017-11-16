Украина: Первая лига

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко рассказал, что футболисты получили один миллион гривен в качестве бонуса за успешное выступление.

Президент Ингульца Александр Поворознюк пообещал игрокам премию, если же они продолжат успешное выступления и сдержал свое слово.

"За пять туров до окончания осенней части соревнований президент пообещал премию в размере миллиона гривен, если наберем более 11 очков. С задачей мы справились, поэтому сегодня обещанный бонус уже получили", — приводит слова Лавриненко официальный сайт Ингульца.

"За все время моей работы президент всегда выполнял свои обещания, футболисты знают, что слова президента – всегда закон. И в целом зарплата всегда выплачивается вовремя, а иногда и раньше на несколько дней. Отсюда и результат команды", — сказал Лавриненко.

Ныне Ингулец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Украины.

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