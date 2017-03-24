ЧМ-2018. Отбор

Football.ua уточнил у коллег, что они думают о шансах сборной Украины в матче с Хорватией

Сборная Украины 24 марта сыграет в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Наша редакция поинтересовалась у коллег, что они думают о предстоящем поединке и шансах нашей команды.

Роман Бебех, комментатор, журналист FootballHub

"Ожидаю серьезной проверки на прочность для нашей новой команды и ёё главного тренера Андрея Шевченко.

Будучи футболистом он не боялся никого, также старается позиционировать себя как тренер. К тому же постоянно повторяет, что наша концепция контролировать игру. Но хорваты в нынешнем состоянии очень сильный соперник по меркам европейского футбола".

"Подбор футболистов у Хорватов на две головы сильнее наших. Модрич, Ракитич, Брозович,Рог, Субашич и другие – ключевые игроки топ-клубов Европы. В то время как наши звезды выезжая играть заграницу, оказываются там совсем не звездами. Единственное, что отсутствие игровой практики у того же Коноплянки или Зинченко может удвоить, а то и утроить их мотивацию показать себя своим клубам".

"Думаю, что наши не будут парковать автобус у своей штрафной. Скорее всего мы увидим, что-то подобное как в игре против Турции на выезде. Но нынешняя сборная Хорватии намного сильнее прошлогодней команды Фатиха Терима. Скорее всего Шевченко не отойдет от концепции контроля мяча.

"Для нас оптимальным результатом будет не проиграть. Ничья или победа – не важно. Нужно обьективно смотреть на вещи. Это очередная проверка для наших футболистов на их уровень. На Евро мы провалились, но это была другая история".

"Прогноз? По жизни стараюсь быть оптимистом – 1:1".

Кирилл Круторогов, комментатор телеканалов Футбол 1/ Футбол 2, журналист

"Чего ждать от матча? Со стороны хорватов – давления, со стороны наших – нервозности и ошибок, особенно в старте матча. А хочется ждать от сборной Украины спокойной, уверенной игры, в которой бы именно мы диктовали условия.

Хорватам также нужно побеждать, они играют дома, и будут вынуждены атаковать. Поэтому наши убедительные действия могли бы деморализовать соперника.

"Да, у хорватов очень сильный состав. Есть игроки ТОП-уровня. Но все же это не та сборная, которой матч проигрывается еще до стартового свистка. Очень важно не бояться соперника, не считать себя заведомо слабее, не отталкиваться от их сильных качеств, а стараться найти слабые и воспользоваться ими.

"Стоит ли со старта нашим играть от обороны? Нет, нет и еще раз! Во-первых, мы не умеем действительно организованно играть от обороны. Во-вторых, наши игроки атаки не смогут качественно помогать все 90+ минут в защите. В-третьих, закрывшись всей командой, мы обязательно допустим одну-две ошибки, которые могут стать результативными. Это не означает, что с шашками наголо наша команда должна атаковать на "Максимире".

Главное – спокойствие и уверенность в том, что делаешь. Игра вторым номером не подразумевает исключительно защитные действия с редкими контратаками "авось пройдет". Нам нельзя в игре давать сопернику понять, что считаем себя слабее, и поэтому будем подстраиваться под него и заниматься исключительно нейтрализацией его силы".

"Оптимальный результат? Победа, как иначе?! Наша команда должна настраиваться на победу и только на победу. Нам нужен максимум очков! Если сыграем вничью – тоже нормально. Но настрой должен быть только на победу. Если поедем с мыслями "ничья нас устроит" – обязательно проиграем!

"Мне сложно прогнозировать исход игры команды, за которую болею, всегда включается режим пессимизма. Поставлю на поражение 0:2 с огромной надеждой, что ошибусь".

Артем Франков, главный редактор журнала "Футбол".

"Чего ждать от матча? Игрового перевеса Хорватии, атак хозяев поначалу, которые наши должны не просто сдержать — но в ответ попытаться навязать свою игру. По крайней мере, именно в этом заключается игровая философия Андрея Шевченко, его команда не будет отсиживаться в окопах. выжидая один-единственный стандарт. Ну а слабость хорватской обороны — один из наших шансов, другое дело, что до нее еще нужно добраться мячу и нашим игрокам с ним".

"Сила Николы Калинича? Калинич в сборной не основной, и разумных причин тому я назвать не могу, а потому скорее всего Анте Чачич снова определит на острие Манджукича, Калинич же будет на замене. Конечно, нам придется сверхсложно в любом случае.

"Стоит ли сборной играть от обороны на выезде? Скажу так: от обороны стоит, но не от глухой, иначе задавят; повторюсь, Шевченко не такой футбол ставит, чтобы отмахиваться — нужно будет атаковать самим. Вот тут вступают все наши кадровые и прочие проблемы, но что поделаешь — в конце концов, на один матч можно и собраться. Легкая интрига в том, сколько у нас будет опорников.

"Об этом не говорят вслух, но ничью буду считать успехом (хотя, конечно, зависит от хода матча — помните ничью с турками?!), победу — подвигом, который следует сопроводить песнями, плясками и шливовицпитием.

Мой прогноз на матч — 2:2".