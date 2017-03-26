ЧМ-2018. Отбор

Форвард Криштиану Роналду поделился мнением о победе сборной Португалии над Венгрией (3:0).

В пятом туре отборочного цикла к чемпионату мира Португалия разгромила Венгрию 3:0. Криштиану Роналду забил в этой встрече 2 мяча, которые стали для него 69-м и 70-м в футболке национальной сборной.

"Я знаю, что много забиваю, но это не главное. Значение имеет то, что Португалия одержала победу и продолжает бороться за попадание на чемпионат мира-2018", — сказал Роналду в эфире RTP.

"Мы начали встречу с Венгрией ужасно, плохо реагировали на действия соперников. Все изменилось после первого гола. Команда заиграла лучше, увереннее. Португалия хорошая команда, в которой много молодых футболистов".

В нынешнем отборочном турнире Роналду забил уже 9 мячей и теперь на 2 точных удара опережает поляка Роберта Левандовски.