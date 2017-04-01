ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Хорхе Сампаоли заявил, что не собирается покидать Севилью ради работы со сборной Аргентины.

Наставник нервионцев поделился мнением о слухах, что он является главным кандидатом на пост наставника сборной Аргентины.

"Готов ли я возглавить сборную Аргентины? Думаю, что очень несправедливо даже рассуждать на эту тему, когда у команды есть главный тренер. Я сконцентрирован только на своей работе в Севилье. У меня не было никаких контактов с аргентинской федерацией футбола", — цитирует Сампаоли AS.

Ожидается, что руководство AFA, во главе с новоизбранным президентом Клаудио Тапией, единогласно проголосуют за увольнение Баузы. AFA хочет заменить Баузу Сампаоли.

Стоит отметить, что руководство Севильи хотело бы продлить текущий контракт с Сампаоли.