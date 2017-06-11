ЧМ-2018. Отбор

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поединок против сборной Финляндии в рамках отбора на чемпионат мира 2018.

"Мы добились тяжелой победы. Однако, как говорится, игра забывается, а результат остается. По мне, так это полностью подходит для сегодняшнего матча.

Первый тайм? Ужасен. Играли непонятно во что. Второй был получше, мы понимали, что если не сможем победить в этом матче, то бороться за выход на ЧМ-2018 будет уже бессмысленно.

Включили боевые качества и бились за страну и за результат. Я думаю болельщики не должны упрекнуть нам за самоотдачу.

Артем Беседин — молодец, что тут говорить. Для форварда очень важно забивать голы, а он вышел и забил победный мяч. Думаю, что ему можно только поаплодировать.

Не считаю, что нам нужно смотреть на результаты соперников, мы должны смотреть только на себя и свою игру. Потому что если мы будем выигрывать, то без разницы кто там как сыграет", – сказал Ярмоленко.