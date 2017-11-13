ЧМ-2018. Отбор

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поддерживает своего тренера.

Национальная сборная Хорватии сумела пройти на чемпионат мира 2018 года, обыграв по сумме двух матчей Грецию в стыковых поединках.

Привел команду к успеху тренер Златко Далич, для которого ответный матч против греков был всего третьим у руля сборной. Он сменил на посту наставника Анте Чачича перед матчем против Украины. Несмотря на успех Далича, продолжаются разговоры, что сборную возглавит более именитый тренер.

"Было бы безумием снимать с поста тренера Даолича, — сказал журналистам полузащитник Лука Модрич. — Он сделал феноменальную работу, выведя нас на чемпионат мира. Мы все хорошо поработали".

"Этот плей-офф был тяжелым, но мы там, где и должны находиться. Мы, возможно, играли не на том уровне, который привыкли показывать, но результат в этой игре является самым важным", — добавил Модрич.

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