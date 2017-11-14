ЧМ-2018. Отбор

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье отказался обвинять главного тренера Джанпьеро Вентуру в невыходе "скуадра адзурры" на ЧМ-2018.

Сборная Италии по сумме двух стыковых матчей уступила Швеции со счетом 0:1, а вингер Наполи Лоренцо Инсинье отыграл в этих противостояниях лишь 15 минут, появившись на замену в первом матче на позиции центрального полузащитника.

"То, что мы не сыграем на чемпионате мира — больше разочарование. Мы приносим свои извинения всей Италии и надеемся исправиться в следующий раз", — заявил Инсинье.

"Нужно принимать решения тренера. У меня нет никаких сожалений, тренер принимал лучшие, по его мнению, решения для национальной команды, и я их уважаю".

В текущем сезоне Инсинье провел за Наполи 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

В ответном матче состоялся эпизод, когда полузащитник Даниэле Де Росси призывал тренерский штаб выпустить на поле Инсинье.