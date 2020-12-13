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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех "шпор" выше.

Так, на потенциальную победу Кристал Пэлас коэффициент составляет 4,50, а вероятность успеха Тоттенхэма оценивается показателем 1,81. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,71.

Любители специфических исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Харри Кейн забьет 2 или более голов в матче". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,10.

Напомним, матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 13 декабря, в 16:15 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.