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Кристал Пэлас — Тоттенхэм, Getty Images
13 декабря 2020, 08:25
Кристал Пэлас сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех "шпор" выше.
Так, на потенциальную победу Кристал Пэлас коэффициент составляет 4,50, а вероятность успеха Тоттенхэма оценивается показателем 1,81. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,71.
Любители специфических исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Харри Кейн забьет 2 или более голов в матче". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,10.
Напомним, матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 13 декабря, в 16:15 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.