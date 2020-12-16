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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок испанской Ла Лиги.

Каталонская Барселона сойдется в противостоянии с Реалом Сосьедад в поединке 19-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Рональда Кумана выше.

Так, на потенциальную победу Барселоны коэффициент составляет 1,68, а вероятность успеха Реала Сосьедад оценивается показателем 4,90. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,64.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Первый гол в матче забьет: не будет голов". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 19,50.

Напомним, матч Барселона — Реал Сосьедад состоится во среду, 16 декабря, в 22:00 по киевскому времени.