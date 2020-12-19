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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Лондонский Тоттенхэм сойдется в напряженном противостоянии с Лестером в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Жозе Моуриньо выше.

Так, на потенциальную победу Тоттенхэма коэффициент составляет 2,08, а вероятность успеха Лестера оценивается показателем 3,64. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,46.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Лестер победит и ТМ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,20.

Напомним, матч Тоттенхэм — Лестер состоится в воскресенье, 20 декабря, в 16:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.