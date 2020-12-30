Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

Атлетик примет Реал Сосьедад на своем поле в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Испании.

Компания Parimatch считает фаворитом матча гостей. На их победу предлагается коэффициент 2,6. На хозяев поля можно поставить с показателем 2,95.

Ничейный результат в данном поединке, в свою очередь, эксперты оценили котировкой в 3,2.

Матч Атлетик — Реал Сосьедад состоится 29-го декабря и начнется в 15:00 по киевскому времени.