Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 20-го тура чемпионата Испании.

В поединке 20-го тура Примеры Атлетико — Валенсия букмекерская компания считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу "матрасников" составляет 1,47, на ничью — 4,30, на победу "летучих мышей" — 8,20.

При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 10,50.

Матч Атлетико — Валенсия состоится завтра, 24 января. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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