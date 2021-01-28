Рейтинг букмекеров

Минувший сезон в мире футбола был уникальным. FIFA объявила о колоссальных денежных потерях любимого миллионами спорта в $14 млрд. Но не деньгами едиными.



Финансовые потери

Возможно цифра в 14 миллиардов и не удивит никого. Для сравнения: Федерация оценивает стоимость активов мирового спорта в сумму от 40 до 45 миллиардов долларов. Так более понятно?



Футбольные клубы с первых дней теряли на продаже билетов, символики в специализированных магазинах и, конечно же, рекламных контрактах. Были снижены стоимости или в же полностью отменены подписания новых рекламных соглашений.



Финансовые аналитики сопоставив доходы Английской Премьер Лиги в 17/18 и 19/20 предполагают падение прибыли англичан минимум на 20 миллиардов фунтов стерлингов к концу 2021 года.

Новые технологии: виртуальные болельщики и шум из игры FIFA

Главная проблема для футбольных империй и ретрансляторов матчей — это отсутствие болельщиков на трибунах. Это существенно влияет на эмоции, динамику и качество телевизионной картинки во время матча. Думаю вы и сами замечали: когда трибуны полупустые — ваши эмоции от картинки совсем другие.

Первую попытку решить проблему отсутствия фанатов на трибунах совершило руководство футбольной Лиги Испании. Один из телеканалов в виде эксперимента, с помощью компьютерных технологий, добавил на трибуны виртуальных болельщиков.

Такая технология помогает избежать эффекта пустоты на стадионе. Это такой себе виртуальный фанатский опыт больше для зрителей, которые смотрят матчи на своем телевизоре. Компания добавила не только шум и возгласы толпы, но и фигуры болельщиков.

Второй технологической инновацией стало внедрения шума трибун для трансляций. Шум был найден: он много лет используется в известной игре - FIFA. В свое время создатели игры записывали звуки реальных стадионов для игры, а теперь игра предоставляет эти шумы для онлайн-трансляций. Что будет дальше?

Новые трансферные решения: обмен, вместо продажи футболистов

А дальше будут новые, и неожиданные решения. За минувший год мир не увидел громких трансферов и помпезных подписаний контрактов. Футбольные селекционеры и агенты пошли другим путем — теперь обмен клубов получает популярность и применяется на практике. За такими “обменами” смотреть не менее интересно. Это открывает новые возможности в эпоху пандемии: не тратить колоссальные суммы на покупку и, в тоже время” дополнять команды новыми, интересными футболистами. В таких “обменах” сами болельщики наблюдают только плюсы: очень странно было бы слышать о подписании контракта на сотни миллионов, когда мир переживает тотальную безработицу и сотни людей, фанатов этого же клуба, совсем не уверены в завтрашнем дне.



Посещение матчей: и сам не попал, и Чемпионат пропустил

После финансовых потерь, а если не главные — это потери эмоциональные потери, которые пережили ярых фанатов, а именно - любителей посещать стадионы и вживую поболеть за любимые команды. Тут никакая графика и шум из компьютерной игры не спасет. Из-за пандемии миллионы болельщиков не попали на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, когда новый сезон еврокубков стартовал с опозданием — разгар пандемии. Ну и главное — болельщики с рукой на пульсе и замиранием сердца ждали Чемпионат Европы 2020, но международный футбольный турнир был перенесен на лето 2021 года.



Ситуация в букмекерских конторах

Сразу после переноса Чемпионата Европы букмекерские конторы в срочном порядке пересмотрели коэффициенты на победу или поражение участников турнира.

Сборная Франции была фаворитов турнира, ее рейтинг в таблице коэффициентов составлял 4.9, а на сегодняшний день он равен 6.5. Место фаворитов, среди предполагаемых французов и испанцев заняли Сборные Бельгии и Англии.

Что ждет фанатов в 2021: старые турниры и новые правила

Будущий год будет богат на события в мире спорта, поскольку многие из них должны были состояться еще в 2020, но были отменены вследствие всплеска пандемии. Не все так плохо.

Также фанатов ожидают изменения в правилах: сокращение продолжительности матчей и запрет на плевки на поле.

Если вы так и не попадаете на матч

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И занимательный факт напоследок

В последний раз, когда масштабный праздник футбола, такой как, Чемпионат Мира был перенесен — это период и пост период Второй Мировой Войны. И это целых двенадцать лет — с 1938 по 1950 год.

Що буде далі: як футбол переживає пандемію

Минулий сезон в світі футболу був унікальним. FIFA оголосила про колосальні фінансові втрати улюбленого мільйонами спорту в $ 14 млрд. Але не грошима єдиними.

Фінансові втрати

Можливо цифра в 14 мільярдів і не здивує нікого. Для порівняння: Федерація оцінює вартість активів світового спорту в суму від 40 до 45 мільярдів доларів. Так зрозуміліше?

Футбольні клуби з перших днів втрачали на продажу квитків, символіки в спеціалізованих магазинах і, звичайно ж, рекламних контрактах. Були знижені вартості або в ж повністю скасовані підписання нових рекламних угод.

Фінансові аналітики порівнявши доходи Англійської Прем'єр Ліги в 17/18 і 19/20 припускають падіння прибутку англійців мінімум на 20 мільярдів фунтів стерлінгів до кінця 2021 року.

Нові технології: віртуальні вболівальники і шум з гри FIFA

Головна проблема для футбольних імперій і ретрансляторів матчів — це відсутність уболівальників на трибунах. Це істотно впливає на емоції, динаміку і якість телевізійної картинки під час матчу. Думаю ви і самі помічали: коли трибуни напівпорожні — ваші емоції від картинки зовсім інші.

Першу спробу вирішити проблему відсутності фанатів на трибунах здійснило керівництво футбольної Ліги Іспанії. Один з телеканалів експериментально , за допомогою комп'ютерних технологій, додав на трибуни віртуальних уболівальників.

Така технологія допомагає уникнути ефекту порожнечі на стадіоні. Це такий собі віртуальний фанатський досвід більше для глядачів, які дивляться матчі по телевізору. Компанія додала не лише шум і вигуки натовпу, але і фігури уболівальників.

Другою технологічною інновацією стало впровадження шуму трибун для трансляцій. Шум віднайшли: він багато років використовується у відомій грі — FIFA. Свого часу творці гри записували звуки реальних стадіонів для комп’ютерної гри, а тепер гра надає ці шуми для онлайн-трансляцій. Що буде далі?

Нові трансферні рішення: обмін, замість продажу футболістів

А далі будуть нові, і несподівані рішення. За минулий рік світ не побачив гучних трансферів і помпезних підписань контрактів. Футбольні селекціонери і агенти пішли іншим шляхом — тепер обмін клубів отримує популярність і застосовується на практиці. За такими "обмінами" дивитися не менш цікаво. Це відкриває нові можливості в епоху пандемії: не витрачати колосальні суми на купівлю і, тим часом доповнювати команди новими, цікавими футболістами. У таких "обмінах" самі вболівальники вбачають тільки плюси: дуже дивно було б чути про підписання контракту на сотні мільйонів, коли світ переживає тотальне безробіття і сотні людей, фанатів цього ж клубу, зовсім не впевнені в завтрашньому дні.

Відвідування матчів: і сам не потрапив, і Чемпіонат пропустив

Після фінансових втрат, а якщо не головні — це втрати емоційні втрати, які пережили затятих фанатів, а саме — любителів відвідувати стадіони і наживо вболівати за улюблені команди. Тут ніяка графіка і шум з комп'ютерної гри не врятує. Через пандемію мільйони уболівальників не потрапили на матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, коли новий сезон єврокубків стартував із запізненням — розпал пандемії. Ну і головне — вболівальники з рукою на пульсі і завмиранням серця чекали Чемпіонат Європи 2020 року, але міжнародний футбольний турнір був перенесений на літо 2021 року.

Ситуація в букмекерських конторах

Відразу після перенесення Чемпіонату Європи букмекерські контори в терміновому порядку переглянули коефіцієнти на перемогу або поразку учасників турніру.

Збірна Франції була серед фаворитів турніру, її рейтинг в таблиці коефіцієнтів становив 4.9, а на сьогоднішній день він дорівнює 6.5. Місце фаворитів, серед очікуваних французів та іспанців зайняли Збірні Бельгії та Англії.

Що чекає фанатів в 2021: старі турніри і нові правила

Майбутній рік буде багатий на події в світі спорту, оскільки більшість з них повинні були відбутися ще в 2020, але були скасовані внаслідок сплеску пандемії. Не все так погано.

Також фанатів очікують зміни в правилах: скорочення тривалості матчів і заборона плювати на поле.

Якщо ви так і не потрапляєте на матч

Дивіться матчі онлайн і заробляйте, роблячи ставки на спорт. А в міжсезоння — навчитеся заробляти на партнерках, які спеціалізуються на залученні трафіку на сайти зі ставками на спорт. Одна з таких партнерок — Гагарін Партнерс. Працюючи з цією партнеркою, ви розміщуєте посилання в мережі і заробляєте на переходах таких же фанатів, як і ви, за цими посиланнями. Не пішли на стадіон — шукаємо плюси. А тут плюси в гаманець значні. Успіхів!

І цікавий факт наостанок

В останній раз, коли масштабне свято футболу, таке як, Чемпіонат Світу був перенесений — це період і пост період Другої Світової Війни. І це цілих дванадцять років — з 1938 по 1950 рік.

* — на правах реклами