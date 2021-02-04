Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок четвертьфинала Кубка Испании.
Бетис — Атлетик, Getty Images
04 февраля 2021, 06:50
В одном из четвертьфинальных поединков Кубка Испании встрется севильский Бетис и баскский Атлетик. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Так, коэффициент на победу Бетис составляет 2,70, на ничью — 3,30, на победу Ювентуса — 2.80.
При этом букмекеры считают, что севильцы вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 8,10.
Матч Бетис — Атлетик состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
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