Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок четвертьфинала Кубка Испании.

В одном из четвертьфинальных поединков Кубка Испании встрется севильский Бетис и баскский Атлетик. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Бетис составляет 2,70, на ничью — 3,30, на победу Ювентуса — 2.80.

При этом букмекеры считают, что севильцы вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 8,10.

Матч Бетис — Атлетик состоится сегодня, 4 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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