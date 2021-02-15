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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

На этой неделе состоится много увлекательных и важных поединков, но в этом материале мы выделим пять главных матчей недели во внутренних и еврокубковых соревнованиях. Так, в список попали два поединка Лиги Европы, одно противостояние Лиги чемпионов, а также центральные матчи тура в Англии и Италии.

Барселона — ПСЖ

Вторник, 16 февраля, 22:00. Барселона, Камп Ноу. 1/8 Лиги чемпионов

Барселона в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов примет на своем поле Пари Сен-Жермен. Такое противостояние постепенно становится классикой главного еврокубкового турнира в какой-то степени благодаря эпичному камбэку "сине-гранатовых" несколькими годами ранее. Да и без этого вывеска очень привлекательная.

Рональду Куману необходимо давать результат, иначе его работа в Барселоне быстро подойдет к концу. Каталонцы терпят неудачи на всех фронтах и успешное выступление в Лиге чемпионов имеет огромное значение. У парижан, в свою очередь, очередная попытка покорить футбольный Эверест. Ведет в бой команду Маурисио Почеттино, которому тоже крайне важно доказать свои умения. Отметим, что в первой игре не будет Неймара, который выбыл из-за травмы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Барселона — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,98. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,98, а на победу парижан — 3,44.

Динамо Киев — Брюгге

Четверг, 18 февраля, 19:55. Киев, НСК Олимпийский. 1/16 Лиги Европы

Украинские команды возвращаются к еврокубковым баталиям. Динамо в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграет против Брюгге, который также попал в этот турнир, заняв третье место в групповой стадии Лиги чемпионов. Соперник у киевлян не из простых, но в сетке жеребьевки таких и не было, а потому нужно играть и побеждать, чтобы продемонстрировать свои амбиции с новым тренером.

Брюгге довольно уверенно выступает в чемпионате и симпатично выглядел в одной группе с Боруссией Д и Лацио, а потому также имеет большие планы на этот турнир. Примечательно, что поединок бельгийской команды против Шарлеруа на выходных отменили из-за непогоды. Для подопечных Мирчи Луческу будет очень важно надежно сыграть в обороне, чтобы ехать в Бельгию без пропущенного мяча, который может решить в таком противостоянии многое.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, бельгийская команда — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,36. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,57, а на победу киевлян — 3,03.

Маккаби Тель-Авив — Шахтер

Четверг, 18 февраля, 22:00. Тель-Авив, Блумфилд Стэдиум. 1/16 Лиги Европы

Шахтер также готов с головой окунуться в новый поход за титулом Лиги Европы. В прошлом году "горняки" остановились на стадии полуфинала и явно нацелены, как минимум, повторить предыдущий успех. Соперник чемпиону Украины достался достаточно удобный, но форма "горняков" вызывает вопросы из-за ничьей с Колосом.

То ли дело было в газоне, то ли в неоптимальных кондициях подопечных Каштру, но выиграть они не смогли. Маккаби, определенно, ниже классом, но бой даст и стараться будет не меньше Колоса, а потому расслабляться вовсе нельзя. С другой стороны, стоит отметить отличную форму Марлоса и Алана Патрика, которые вели игру Шахтера в матче с ковалевцами.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Шахтер — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,89. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,69, а на победу "лисиц" — 4,22.

Арсенал — Манчестер Сити

Воскресенье, 21 февраля, 18:30. Лондон, Эмирейтс Стэдиум. 25-ый тур АПЛ

Манчестер Сити продолжает свое шествие к чемпионскому титулу. На очереди скальп Арсенала, который тренирует бывший ассистент Хосепа Гвардиолы — Микель Артета. Очень интересная история с традиционным описанием "ученик против учителя". Однако условия у испанских тренеров, безусловно, не аналогичные.

Несмотря на то, что Арсенал в последних матчах набрал хорошую форму и добывает положительные результаты, Манчестер Сити выглядит значительно сильнее, а победы "горожан" над Ливерпулем и Тоттенхэмом это лишь подтверждают. Отметим, что команду Гвардиолы среди недели ждет перенесенный поединок против Эвертона.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,57. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,32, а на победу "канониров" — 6,12.

Милан — Интер

Воскресенье, 21 февраля, 16:00. Милан, Джузеппе Меацца. 23-ий тур Серии А

Миланское дерби никогда не нуждается в особом представлении, но этот поединок будет иметь огромнейшее значение с точки зрения борьбы за чемпионский титул. Обе команды немного оторвались от оппонентов и хотят прервать гегемонию Ювентуса на внутренней арене. Получится ли у кого-то из них это сделать?

Шансы Милана, в какой-то степени, подпортила Специя, выиграв со счетом 2:0, но очное противостояние — отличная возможность нивелировать отрыв от Интера. Для "змей" поединок, да и сезон в целом, определяющие. Кажется, если Антонио Конте не выиграет чемпионство, то уже летом покинет клуб в поисках новой работы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, подопечные Антонио Конте — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,04. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,56, а на победу "россонери" — 3,89.