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Узнай котировки на матч чемпионата Англии.

В матче 25-го тура чемпионата Англии Арсенал сыграет против Манчестер Сити.

По мнению букмекеров компании Parimatch, именно "горожане" являются фаворитами в данной игре.

Так на победу подопечных Пепа Гвардиолы предлагается поставить с коэффициентом 1,52.

На победу Арсенала дается коэффициент 6,50, а на ничью — 4,40.

Уверены, что Манчестер Сити победит и тотал в игре будет больше 2.5, то на этот исход коэффициент 2,28 (меньше — 3,85).

Напомним, матч Арсенал — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 21-го февраля и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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