Узнай котировки на матч чемпионата Англии.
Арсенал - Манчестер Сити, getty images
21 февраля 2021, 01:50
В матче 25-го тура чемпионата Англии Арсенал сыграет против Манчестер Сити.
По мнению букмекеров компании Parimatch, именно "горожане" являются фаворитами в данной игре.
Так на победу подопечных Пепа Гвардиолы предлагается поставить с коэффициентом 1,52.
На победу Арсенала дается коэффициент 6,50, а на ничью — 4,40.
Уверены, что Манчестер Сити победит и тотал в игре будет больше 2.5, то на этот исход коэффициент 2,28 (меньше — 3,85).
Напомним, матч Арсенал — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 21-го февраля и начнется в 18:30 по киевскому времени.
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