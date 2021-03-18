Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Милан примет Манчестер Юнайтед.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу Милана составляет 3,45, на ничью — 3,55, на победу Манчестер Юнайтед — 2,15.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли завершится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 12,0.

Матч Милан — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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