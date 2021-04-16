Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 22-го тура чемпионата Украины.

В 22-м туре УПЛ Десна, ведущая борьбу за путевку в еврокубки, отправится в гости к аутсайдеру чемпионата Украины Минаю.

Учитывая турнирное положение команд, неудивительно, что букмекеры считают фаворитом поединка гостей.

Компания Parimatch предлагает следующие коэффициенты: победа Миная — 4,4, победа Десны — 1,8, ничья — 3,7.

Однако наиболее вероятным счетом матча букмекерам представляется ничья 1:1 — 7,2. Практически такие же котировки на минимальную победу Десны (0:1) — 7,3. А вот победа Миная 5:0 может серьезно порадовать того, кто рискнет поставить на такой исход: коэффициент равен 250,0.

Матч Минай — Десна состоится в субботу, 17 апреля, в Ужгороде. Начало в 14:00.