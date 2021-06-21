Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.
Игроки сборной Англии, Getty Images
21 июня 2021, 16:58
В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Чехии сыграет против сборной Англии.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре значительно больше у подопечных Гарета Саутгейта.
На победу сборной Англии предлагают коэффициент 1,59. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75, а на победу чехов — 7,80.
Если вы верите в то, что Чехия не проиграет, то можете поставить с коэффициентом — 2,50.
Напомним, матч Чехия — Англия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.