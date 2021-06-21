Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Чехии сыграет против сборной Англии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре значительно больше у подопечных Гарета Саутгейта.

На победу сборной Англии предлагают коэффициент 1,59. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,75, а на победу чехов — 7,80.

Если вы верите в то, что Чехия не проиграет, то можете поставить с коэффициентом — 2,50.

Напомним, матч Чехия — Англия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.