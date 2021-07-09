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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Кубка Америки.

В рамках поединка за третье место на Копа Америка сборная Колумбии в Бразилии сыграет против национальной команды Перу.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у номинальных хозяев встречи.

Так, на победу сборной Колумбии можно поставить с коэффициентом 1,82. На то, что победят перуанцы, коэффициент4,60, а на ничью — 3,65.

Если вы уверены, что основное время матча завершится нулевой ничьей, то можете поставить на данный исход с коэффициентом 12,50.

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