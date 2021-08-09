Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Десна сойдется в противостоянии с Ингульцом в рамках третьего тура чемпионата Украины. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Рябоконя.

Так, на победу Десны предлагается коэффициент 1,51, тогда как потенциальный успех Ингульца оценивается показателем 7,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито 0 или 1 гол. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,37.

Напомним, матч Десна — Ингулец состоится сегодня, 9 августа. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.