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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Большинство европейских топ-чемпионатов благополучно стартовали, а квалификации к еврокубковым турнирам всех мастей и не думали сбавлять обороты. Именно поэтому новая неделя вызовет у нас повышенный интерес к первым матчам в плей-офф для донецкого Шахтера и луганской Зари, но и принципиальной игре в Англии мы тоже не станем забывать.

Монако — Шахтер

Вторник, 17 августа, 22:00, Луи II (Монако, Франция)

Наивно было полагать, что путь донецкого Шахтера на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в современных реалиях будет пролегать лишь через соперников, которые подобны бельгийскому Генку. Украинский коллектив ждет тяжело испытание французским Монако, который, очевидно, имеет даже в рамках национального первенства имеет гораздо больше матчей против статусных соперников за футбольный, чем "горняки" за весь футбольный год, даже с учетом еврокубков.

Команда Роберто Де Дзерби подходит к предстоящей игре на фоне победы над харьковским Металлистом 1925 (2:0), который сыграл против Шахтера в оборонительный футбол — точно не так, как будут играть "монегаски". К слову, подопечные Нико Ковача на внутренней арене уступили Лорьяну (0:1), что может служить положительным сигналом для их предстоящего соперника. Впрочем, расслабляться не стоит, так как достаточно крепкая пражская Спарта вылетела от Монако со счетом 1:5 по сумме двух поединков.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Монако — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,68. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,03, а на победу Шахтера — 5,01.

Рапид — Заря

Четверг, 19 августа, 22:00, Альянц (Вена, Австрия)

Подопечным Виктора Скрипника, после реформы еврокубков, не повезло с тем фактом, что теперь и "бронзовому" призеру от Украины надо проходить квалификацию, пусть они и состоит из всего одного раунда. Проблема в том, что в плей-офф получить себе в соперники достаточно непростого оппонента куда проще, что и произошло во время жеребьевки данной стадии. "Серебряный" призер прошлого розыгрыша австрийской Бундеслиги уже пробовал свои силы в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но еще во втором раунде был выбит пресловутой пражской Спартой, поэтому опустился в турнир на ранг ниже, и с первой попытки благополучно выбил кипрский Анортосис (4:2, по сумме двух матчей).

Простая математика подсказывает, что команда Дитмара Кухбауэра находится в куда более хорошем игровом тонусе, чем представители Украины лишь по той причине, что сыграли большее количество матчей, да еще и стартовав на неделю раньше Зари. Все это будет давить на "мужиков", а их последний результат в рамках УПЛ — ничья против закарпатского Миная (1:1) — так еще больше вносит сомнения в проходе луганчан на групповой этап. К счастью, есть спасательных круг в виде Лиги конференций УЕФА, но прибегать к его помощи нет никакого желания. Тем более, что в новосозданном турнире украинским клуба совершенно не фартит.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Рапид — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,68. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,99, а на победу Зари — 4,77.

Арсенал — Челси

Воскресенье, 22 августа, 18:30, Эмирейтс (Лондон, Англия)

Коллектив Микеля Артеты в стартовом туре нового сезона АПЛ был посрамлен абсолютным новичком "элитного" первенства, что нисколько не умоляет достижение Брентфорда (2:0), но как нельзя точно подчеркивает весь спектр проблем "канониров" под руководством Микеля Артеты. Начинать новый футбольный год с хэштега, содержащего твою фамилию и окончание "-out", может не каждый, но испанцу это удалось вполне. Фанаты раздосадованы, так как попросту не видят вектора развития своего любимого клуба, а что твориться внутри руководства — закрыто от нас за семью печатями, но и это тоже будет продолжаться не вечность.

Во всех этих условиях получить в соперники уже во втором туре действующего обладателя трофея Лиги чемпионов УЕФА, который еще и обзавелся дорогостоящим приобретением накануне, выглядит для Арсенала настоящим "убийством". Понятное дело, что дерби против Челси по своему накалу не стоит в одном ряду с матчами против Тоттенхэма, но статус принципиальных с подобных встреч никто не убирал. Коллектив Тухеля стартовал с безальтернативной победы на Кристал Пэлас (3:0), а теперь все пророчат им второй успех кряду. Но так ли это окажется после финального свистка?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Челси — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,86. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,80, а на победу Арсенал — 4,36.