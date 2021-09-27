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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой неделе еврокубковые состязания возвращаются на наши телеэкраны, однако на выходных нас будет ждать не менее интригующее противостояние в рамках Ла Лиги. Обо всем подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Шахтер — Интер

Вторник, 28 сентября, 19:45. НСК Олимпийский (Киев, Украина)

Подопечные Роберто Де Дзерби совершат вторую попытку добыть победу в основном раунде Лиги чемпионов, после стартовой неудачи в игре против молдавского Шерифа (0:2). Шахтер на прошлой неделе зарядился положительными эмоциями от победы в Суперкубке над киевским Динамо (3:0), показав тем самым, что может нейтрализовать сильные стороны далеко не самого удобного для них оппонента. Однако, в противостояниях против миланского Интера история у "горняков" выглядит достаточно грустно — ни одной победы, хотя команды будут встречаться уже шестой раз.

В то же самое время, на руку Шахтеру может сыграть смена главного тренера у соперников в межсезонье. Антонио Конте качественно готовил команду к противостояниям с тогда еще коллективом Луиша Каштру, но пойдет ли по его стопам Симоне Индзаги — большой вопрос. Да и на удушающий стиль экс-наставника "змей" у португальского специалиста нашелся ответ в виде исключительно оборонительного футбола, пусть для этого и потребовалось вначале прогореть в полуфинале Лиги Европы УЕФА (0:5).

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Симоне Индзаги. Победу Интера эксперты оценили в коэффициент 1,59, а победу Шахтера — в 5,62. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,40.

ПСЖ — Манчестер Сити

Вторник, 28 сентября, 22:00. Парк-де-Пренс (Париж, Франция)

Один из центральных матчей второго тура Лиги чемпионов состоится в Париже, где в очередном противостоянии на политико-спортивном уровне катарские инвесторы чемпионов Франции будут противостоять своим коллегам из ОАЭ, которым принадлежат права на действующих чемпионов Англии. При этом, все мы прекрасно помним, какие клубы сражались между собой за выход в финал Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, и какие пытались летом заполучить в свой состав самого Лионеля Месси. Парижане выиграли "дуэль привлекательности" для аргентинца, однако в спортивном плане ранее уступили коллективу Хосепа Гвардиолы.

Маурисио Почеттино прекрасно знает, как бороться против испанского гроссмейстера еще по временам работы в лондонском Тоттенхэме, однако в прошлом сезоне переиграть визави со своей командой так и не сумел. На этот раз ставки будут немногим ниже, однако ПСЖ основательно закупился на трансферном рынке, и в обновленном комплектации готовится сделать заявку на победу в достаточно интригующей группе, в которой посочувствовать можно лишь бельгийскому Брюгге. Обе команды победили в своих матчах на минувших выходных, поэтому в полной мере будут готовы к качественному футболу.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Хосепа Гвардиолы. Победу Манчестер Сити эксперты оценили в коэффициент 2,32, а победу ПСЖ — в 3,02. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,69.

Бавария — Динамо Киев

Среда, 29 сентября, 22:00. Альянц Арена (Мюнхен, Германия)

Результат домашнего противостояния против португальской Бенфики (0:0) ознаменовал начало участия в новом сезоне еврокубков для действующего чемпиона Украины. У коллектива Мирчи Луческу очень сложная группа, где есть два четко выраженных фаворита, а вот судьба третьей строчки теперь рискует оказаться в руках "орлов", для которых ответная игра против киевского Динамо будет домашней. Именно поэтому любое набранное очко в матчах против мюнхенской Баварии и каталонской Барселоны для "бело-синих" будет в прямом смысле на вес золота.

Удастся ли что-то показать в игре против действующего чемпиона Германии и одного из регулярных претендентов на международный трофей в течении нескольких последних лет? Опыт матча за Суперкубок против Шахтера (0:3) показывает, что работы у румынского наставника столичной команды еще достаточно много. И уж точно не по игре против львовского Руха (2:0) стоит оценивать нынешнее состояние Динамо. В прошлом сезоне игры против Барселоны и туринского Ювентуса коллективу Луческу удавались очень даже неплохо, однако выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА они себе заработали именно в противостояниях против Ференцвароша. Как бы не повторился этот сценарий и в этом футбольном году.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Юлиана Нагельсманна. Победу Баварии эксперты оценили в коэффициент 1,09, а победу Динамо Киев — в 28,12. На ничью можно поставить с коэффициентом 11,59.

Ювентус — Челси

Среда, 29 сентября, 22:00. Альянц Стэдиум (Турин, Италия)

Синхронные победы коллективов Массимилиано Аллегри и Томаса Тухеля в стартовом туре в группе, где кроме этих двух команд на выход в следующий раунд Лиги чемпионов УЕФА претендентов не наблюдается, лишь подчеркнули неравномерность заполнения турнирной сетки после жребия. Однако, текущая форма "зебр" усиленно намекает нам на то, что уже после второго тура велик риск лишиться вообще любого намека на интригу в квартете, если лондонский клуб сумеет победить на поле соперников.

Челси подошел к защите титула основательным образом и параллельным курсом усилился еще и под новые свершения на внутренней арене. Пока что, в международных матчах ситуация для "синих" выглядит более перспективной, так как на данный момент они точно не сильнее Манчестер Сити, который победил в очной дуэли на минувших выходных (1:0), а вот в группе Лиги чемпионов фаворитом "пенсионеров" и не переставали называть. Ювентус, в свою очередь, с трудом вымучил две победы над Специей и Сампдорией с одинаковым боевым счетом 3:2 на прошлой неделе, благодаря чему ненадолго снизил уровень критики в свой адрес после провала в стартовых турах. Но хватит ли этого задела на куда более серьезного соперника?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Томаса Тухеля. Победу Челси эксперты оценили в коэффициент 1,91, а победу ПСЖ — в 4,17. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,72.

Атлетико — Барселона

Суббота, 2 октября, 22:00. Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания)

В испанской Ла Лиге не осталось команд, которые бы еще не теряли очки в новом сезоне, так как старт этого розыгрыша национального первенства получился в равной степени проблематичным для каждого из участников. Барселоне в этом плане, безусловно, куда сложнее, чем прямым конкурентам в борьбе за чемпионский титул, так как внутренняя ситуация в клубе серьезно тормозит по темпу развития команды. К тому же, потери ключевых футболистов в атаке по итогам межсезонья не могли не сказаться на результатах "блаугранас", которые на данный момент даже не могут себя причислить к условной группе лидеров чемпионата.

Мадридский Атлетико, впрочем, тоже с стартовал далеко не самыми качественными выступлениями, как для действующего чемпиона страны, а в предыдущем туре, так и вовсе, уступил Алавесу впервые за долгие годы. Также, как и у Барселоны, у "матрасников" будет матч Лиги чемпионов посреди недели, а после выезда в Милан совершенно не очевидно, с каким результатом вернется домой команда Симеоне. В матчах против прямых конкурентов Атлетико всегда старается играть в предельно простом стиле, однако на данном этапе и такой футбол для неокрепших каталонцев может оказаться смертельно опасным.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Диего Симеоне. Победу Атлетико эксперты оценили в коэффициент 2,14, а победу Барселоны — в 3,56. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,31.