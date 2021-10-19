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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский РБ Зальцбург на своем поле примет немецкий Вольфсбург. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Маттиаса Яйссле.

Так на победу Зальцбурга предлагается коэффициент 2.08, в то время как потенциальный успех немцев оценивается вероятностью в 3.55. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3.65.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче не будет забито ни одного гола. Этот исход оценивается коэффициентом — 12.00.

Матч РБ Зальцбург — Вольфсбург состоится в среду, 20 октября в 19:45 по киевскому времени.