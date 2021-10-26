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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках Кубка английской лиги.

Вест Хэм примет на своем поле Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,48, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 6,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в основное время Манчестер Сити победит в один мяч или будет ничья. Этот исход оценивается коэффициентом 2,12.

Напомним, что матч Вест Хэм — Манчестер Сити состоится в сегодня, 26 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.