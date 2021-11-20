Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В двенадцатом туре английской Премьер-Лиги Лестер на своем поле примет лондонский Челси.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Томаса Тухеля, оценивая потенциальный успех "синих" коэффициентом 1,78.

Верным поклонникам "лис" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 4,80.

Ничья в матче Лестер — Челси оценивается коэффициентом 3,75.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Лестера больше 1,5 предлагается поставить с коэффициентом 3,55.

Матч состоится в субботу, 20 ноября в 14:30 по киевскому времени.

На Footbal.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.