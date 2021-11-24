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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль дома сыграет против португальского Порту.

По мнению компании Parimatch, у команды Юргена Клоппа есть немного больше шансов обыграть "дрконов".

Так, на победу Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 2,01. Ничью оценили в 3,70, а победу гостей в 3,75.

Если вы уверены, что индивидуальный тотал Ливерпуля составит 1,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,91 (больше — 1,89).

Матч Ливерпуль — Порту состоится на Энфилде в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.