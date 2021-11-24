Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.
Ливерпуль - Порту, Getty images
24 ноября 2021, 11:45
В рамках группового этапа Лиги чемпионов английский Ливерпуль дома сыграет против португальского Порту.
По мнению компании Parimatch, у команды Юргена Клоппа есть немного больше шансов обыграть "дрконов".
Так, на победу Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 2,01. Ничью оценили в 3,70, а победу гостей в 3,75.
Если вы уверены, что индивидуальный тотал Ливерпуля составит 1,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,91 (больше — 1,89).
Матч Ливерпуль — Порту состоится на Энфилде в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.