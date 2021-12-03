Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Италии.

Рома на своем поле примет миланский Интер в рамках 16 тура итальянской Серии А. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 2,00, тогда как потенциальный успех команды Жозе Моуриньо оценивается показателем 3,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче будет автогол. Этот исход оценивается коэффициентом 8,00.

Напомним, что матч Рома — Интер состоится завтра, 4 декабря, в 19:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете на Football.ua.