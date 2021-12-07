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Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг примет на своем поле Манчестер Сити. Компания Parimatch отдает преимущество в этой дуэли английскому клубу.

Так, коэффициент на победу Сити составляет 1,94. Шансы на победу Лейпцига оцениваются в 3,6, коэффициент на ничью составляет 4,1.

Любителям нестандартных прогнозов будет интересно поставить на гол защитника "горожан" Александра Зинченко с коэффициентом 15.

Матч Лейпциг – Ман Сити состоится в Германии во вторник, 7 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.