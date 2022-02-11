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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Примейра Лиги.

Порту ожидает встреча с лиссабонским Спортингом в рамках 242го тура чемпионата Португалии. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Сержиу Консейсау.

Так, на победу Порту предлагается коэффициент 2,00, тогда как потенциальный успех Спортинга оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в данном поединке удастся забить форварду "драконов" Мехди Тареми. Этот исход оценивается коэффициентом 2,60.

Напомним, что матч Порту — Спортинг Лиссабон состоится сегодня, 11 февраля, в 22:15 по киевскому времени.