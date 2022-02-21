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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В ближайшую неделю нас вторая часть международных поединков топ-уровня, некоторые из которых станут для отдельных команд последними этой весной. А уже во время футбольного уик-энда посмотрим, чем нас сможет удивить финал Кубка английской лиги.

Атлетико — Манчестер Юнайтед

Среда, 23 февраля, 22:00. Ванда Метрополитано, Мадрид (Испания)

Предстоящую встречу команд Диего Симеоне и Ральфа Рангника можно смело назвать "битва в небесах", так как и мадридский Атлетико, и английский Манчестер Юнайтед сейчас находятся в далеких от оптимальных кондициях. Соответственно, и перспективы их дальнейшего участия в еврокубках в равной степени подвешены в воздухе. Оба клуба с боями выходили из своих квартетов на групповом этапе, хотя от "Красных дьяволов" можно было ожидать и более уверенных результатов в противостояниях против Вильярреала, Аталанты и Янг Бойз. Однако, именно Юнайтед в эту пару попали в статусе команды с первой строчки свой группы, к чему уже будет достаточно сложно придраться.

Испанский клуб в группе противостоял Ливерпулю, Милану и Порту, продержав интригу в итоге вплоть до последнего тура, хотя в один момент рисковал оказаться и вовсе без евровесны, что могло стать фатальным для аргентинского наставника команды. "Чоло" Симеоне сейчас очень непросто — коллектив откровенно буксует на внутренней арене, и уже даже домашнее поражение от условного Леванте (0:1) никого не может удивить. Понятное дело, что амбиции по защите чемпионского титула с пятой строчки турнирной таблицы даже не удается разглядеть, поэтому еврокубки — последняя возможность "матрасников" хоть как-то пошуметь в этом сезоне.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Атлетико. Коэффициент на победу "матрасников" составляет 2,48, вероятность ничьей оценивается в 3,15, а успех гостей — в 3,26.

Наполи — Барселона

Четверг, 24 февраля, 22:00. Диего Армандо Марадона, Неаполь (Италия)

21 удар в сторону чужих ворот и всего один забитый мяч — каталонская Барселона изрядно потрепала нервы своим фанатам в домашней части противостояния против Наполи, продолжение которого не заставит себя долго ждать. "Южане" приехали в столицу Каталонии играть в футбол "вторым номером", но на своем поле будут уже точно стараться контролировать ход противостояния. "Правило выездного гола" больше не работает, поэтому просто отсидеться в обороне у "блаугранас" точно не получится. С другой стороны, оборона команды Хави совершенно не излучает уверенности, и Наполи по опыту игры на Камп Ноу об этом прекрасно знает.

У обеих команд между очными противостояниями запланированы матчи на внутренней арене, вот только Барселона отстрелялась в своей игре против Валенсии накануне (4:1), а Наполи только лишь предстоит в понедельник сыграть вечерний матч против Кальяри на Сардинии. Соответственно, возникает логичный вопрос — насколько этот фактор сыграет в минус, а может и в плюс, для команды Лучано Спаллетти. Игрового тонуса и у Барсы, и у неаполитанцев предостаточно, а вот времени на восстановление, получается, кому-то может и не хватить.

Компания Pinnacle одинаково расценивает шансы. Победа "южан" и каталонцев оценивается коэффициентом 2,62, а ничья в основное время предлагается за 3,7.

Челси — Ливерпуль

Воскресенье, 27 февраля, 18:30. Уэмбли, Лондон (Англия)

Челси в это воскресенье мог играть против Лестера в рамках английской Премьер-лиги, а сыграет против Ливерпуля на главной арене страны. Расстроился ли коллектив Томаса Тухеля от этого факта? Очевидно, что нет, так как речь будет идти о возможности поднять над головой Кубок английской лиги. И если для "синих" это упражнение по опыту триумфального Клубного чемпионата мира уже знакомо, то для "красных" данный подход может стать первым за последних почти два года.

Шансы команд на успех будут равными с учетом нейтральной площадки, хотя по форме в прошедших поединка фанаты скорее согласятся с небольшим преимуществом Ливерпуля, который просто чуть более в уверенном стиле приходит к успеху в нужный момент. В особенности, хорошо это было заметно в прагматичном гостевом матче против миланского Интера в Лиге чемпионов УЕФА (2:0), а также в волевом противостоянии против Норвича на минувших выходных (3:1). При этом, не стоит забывать, что у обеих команд есть матчи посреди недели, вот только груз ответственности на плечах Челси в игре против Лилля будет заметно больше.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Победа "красных" оценивается коэффициентом 2,48, успех Челси оценили в 3,01, а за ничью в основное время дают 3,19.