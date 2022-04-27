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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги конференцій.

У першому матчі півфіналу Ліги конференцій УЄФА нідерландський Феєнорд прийме на своєму полі французький Марсель. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Арне Слота.

Так, на перемогу Феєнорда пропонується коефіцієнт 2,24, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3,32. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,64.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги конференцій у цілому, то шанси "південців" дорівнюють 2,00, а успіх "провансальців" оцінили в 1,81.

Нагадаємо, перший матч Феєнорд — Марсель відбудеться 28 квітня, о 22:00.