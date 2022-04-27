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фото Getty Images
27 апреля 2022, 13:10
У першому матчі півфіналу Ліги конференцій УЄФА нідерландський Феєнорд прийме на своєму полі французький Марсель. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Арне Слота.
Так, на перемогу Феєнорда пропонується коефіцієнт 2,24, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3,32. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,64.
Щодо проходу до наступної стадії Ліги конференцій у цілому, то шанси "південців" дорівнюють 2,00, а успіх "провансальців" оцінили в 1,81.
Нагадаємо, перший матч Феєнорд — Марсель відбудеться 28 квітня, о 22:00.