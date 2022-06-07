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На команду Олександра Петракова чекає стартовий матч Ліги націй.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Матч відбудеться у середу, 8 червня, на стадіоні Авіва у Дубліні. Стартовий свисток прозвучить о 21:45 за київським часом.

Прогноз на матч Ірландія – Україна

Робити прогнози на матч досить складно, бо між собою збірні України та Ірландії ще не зустрічалися. На думку букмекерських компаній, більше шансів на успіх у підопічних Стівена Кенні.

Ірландія — Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Перемога ірландців оцінюється коефіцієнтом – 2,41, тоді як успіх українців оцінено показником – 3,30. Імовірність нічийного результату – 3,15. Також букмерекери дають коефіцієнт 2,03 на те, що обидві національні команди зможуть забити у цій грі.

Тож на що ставити?

Давати будь-які прогнози – невдячна справа, але це ставки і тут може бути все що завгодно, а людям, які готові ризикувати, ми пропонуємо варіант, що Україна зможе забити гол із коефіцієнтом – 1,50.

Ми зупинилися на такому варіанті, тому що за Олександра Петракова українці завжди вражали ворота суперника, окрім матчу проти Уельсу (0:1) у фіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Однак цей матч вирішував усе, тому не варто було очікувати від нього чогось більшого.

Які ще варіанти?

Що ж, якщо ви любите ризикувати, а ставки люблять ризик, то пропонуємо вам серйозніший варіант: у матчі не буде забитих м'ячів. На такий варіант пропонується коефіцієнт – 7,80.

Ірландія — Україна: де дивитися матч Ліги націй

У будь-якому випадку, вибір за вами і брати до уваги можна всі думки, але ґрунтуватися потрібно виключно на своїй. У тому числі, сподіватися на фортуну та своє внутрішнє почуття.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.