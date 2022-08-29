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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня нашу увагу не будуть зачіпати єврокубкові протистояння, тому весь акцент зміститься на події в національних першостях. Зокрема, українська Прем’єр-ліги потішить статусним протистоянням між київським Динамо та луганською Зорею, після якого розпочнеться справжнє шаленство вікенду в європейських чемпіонатах.

Севілья — Барселона

Субота, 3 вересня, 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія)

Футболісти Хулена Лопетегі ввійшли до справжнього піке на старті нового сезону, і не можуть перемогти вже три матчі поспіль. При цьому, невдач Севілья зазнає в протистояннях проти таких команд, як Осасуна (1:2), Вальядолід (1:1) та Альмерія (1:2), що особливо непокоїть уболівальників андалусійського колективу, бо викликів від команд топ-ешелону країни "нервіонці" ще не приймали в цьому футбольному році. Окрім того, Севільї вже зовсім скоро стартувати в Лізі чемпіонів УЄФА в надскладній групі проти Манчестер Сіті, Боруссії Дортмунд та Компенгагена, через що їй потрібно прокидатись якнайшвидше.

Довго тікати від топ-матчів команда Лопетегі не мала можливості, тож уже в рамках четвертого туру на неї очікує двобій проти каталонської Барселони, і дещо покращує шанси Севільї на успіх той факт, що прийдешня гра стане для неї домашньою. Колектив Хаві тим часом потужно розпочав футбольний рік, хоча й не без проблем. Якщо в ворота Райо Вальєкано забити в першому турі не вийшло, до "блаугранас" цілком надолужили цей недолік у двох інших зустрічах — проти Реала Сосьєдад (4:1) та Вальядоліда (4:0). Із огляду на те, що Севілья ще не забивала більше голу, і при цьому неодмінно пропускала, їй варто було б напружитись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Севільї — у 4,55.

Зоря — Динамо Київ

Субота, 3 вересня, 13:00

Київське Динамо впродовж одного тижня зазнало двох болючих поразок на міжнародній та внутрішній аренах від лісабонської Бенфіки та дніпровського Дніпра-1 відповідно (двічі по 0:3), через що позбавилось сподівань виступати в Лізі чемпіонів УЄФА в цьому сезоні та бажань мати якнайменше проблем у зустрічах у рамках української Прем’єр-ліги. І саме в такий важкий для команди момент календар підготував для футболістів Мірчі Луческу ще одне складне випробування — гостьову зустріч проти луганської Зорі, яка, за великим рахунком, може стати для киян домашньою, якщо її вирішать провести на НСК Олімпійський.

Футболісти Патріка ван Леувена зазнали невдачі під час спроби пробитись до групового етапу Ліги конференцій УЄФА, поступившись за сумою двох зустрічей румунській Університаті Крайовій. Однак, як стало зрозуміло трохи пізніше, усе не виглядає виключно в похмурих відтінках для "мужиків", оскільки міжнародні невдачі вони за вигідним курсом розміняли на перемоги над полтавською Ворсклою (3:1) та Львовом (3:2) на старті нового розіграшу УПЛ. Таким чином, Зоря наразі належить до групи лідерів, тоді як їхні майбутні суперники потрапили до психологічної прірви.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Мірчі Луческу. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,41, імовірність нічиєї оцінюється в 4,70, а успіх Зорі — у 7,90.

Манчестер Юнайтед — Арсенал

Неділя, 4 вересня, 18:30. Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Футболістів Еріка тен Гага за невтішні результати на старті нового сезону почали сварити настільки, що вони на початку минулого тижня з переляку обіграли вдома Ліверпуль (2:1), а після цього, на вихідних, здолали ще й Саутгемптон у виїзному протистоянні (1:0). Певна річ, що "Червоні дияволи" вже багато втратили під власних невдач у початкових турах, тому навіть рідкісні дві поспіль перемоги не зможуть допомогти надолужити попередніх утрат. А може "зайвих" 100 млн євро на нападника амстердамського Аяксу Антоні допоможуть? Незважаючи на це, настрій у команди з Манчестер наразі покращився.

Проте чи настільки він покращився, щоб уже найближчим часом мати можливість обіграти настільки потужний лондонський Арсенал. Здається, що трансфер українського універсала Олександра Зінченка став заключним етапом формування колективу для підопічних Мікеля Артети, і тепер, як-то кажуть, цей болід не зупинити. "Каноніри" на своєму шляху вже знесли Крістал Пелес (2:0), Лестер (4:2), Борнмут (3:0) та Фулгем (2:1), проте чи схоче команда з Манчестера повторити досвід цих команд?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив тен Гага. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,51, імовірність нічиєї оцінюється в 3,56, а успіх Арсенала — у 2,69.

Мілан — Інтер

Субота, 3 вересня, 19:00. Стадіон Сан Сіро (Мілан, Італія)

Протистояння Мілана та Інтера не потребує зайвих слів. Даний матч — одна з найгарячіших і найважливіших подій в італійському футболі. Мілан підходить до матчу на другому рядку турнірної таблиці, набравши сім балів після трьох ігор. Відібрати бали у команди Стефано Пьолі змогла лише Аталанта. Інтер у свою чергу обіграв Спецію з рахунком 3:0, а також Лечче з рахунком 2:1. Однак у протистоянні з Лаціо Інтер зазнав поразки — 1:3, а тому додатковою мотивацією для команди буде реабілітуватися перед фанатами.

Щодо історії протистоянь між командами, то в останніх п'яти іграх перевага на боці Інтера. Команда Індзагі двічі перемагала з рахунком 3:0, на рахунку Мілана ж лише одна перемога — з рахунком 2:1. Також було зафіксовано два нічийні результати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,63, імовірність нічиєї оцінюється в 3,40, а успіх господарів — у 2,67.