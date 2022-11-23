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Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У першому турі ігрового дня за 23 листопада між собою зіграють збірні Марокко та Хорватії, Німеччини та Японії, Іспанії та Коста-Рики, а завершать серію матчів бельгійці з канадцями.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРОККО — ХОРВАТІЯ

За версією компанії GG.bet, невеликий фаворит зустрічі — збірна Хорватії: перемога хорватської команди оцінюється коефіцієнтом 2,18, а перемога Марокко — 3,89. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 3,19.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

Пропонуємо на цей матч вам обрати варіант "Хорватія Тотал Більше 1,5", на який пропонується коефіцієнт 2,49.

Ми віримо, що хорвати будуть відмінно виглядати у нападі, але й в захисті зіграють впевнено, тому вважаємо, що "Обидві команди заб'ють" — "Ні" також цікавий варіант. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,82.

Наприкінці, останній варіант буде обережним, "Результат без нічиї — Хорватія". На таку подію пропонується коефіцієнт 1,51.

Матч Марокко — Хорватія відбудеться 23 листопада о 12:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НІМЕЧЧИНА — ЯПОНІЯ

За версією GG.bet, Німеччина — явний фаворит зустрічі: перемога команді Гансі-Дітера Фліка оцінюється коефіцієнтом 1,46, а перемога японців – 7,24. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,81.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що команди доволі швидко зможуть відкрити рахунок, тому пропонуємо вам подію "1 тайм — тотал більше 0,5". Коефіцієнт на це — 1,32.

Якщо ви хочете ризикнути, то пропонуємо вам подію "1 тайм — тотал більше 1,5". В цьому випадку ви можете примножити свою ставку у 2,42 раза.

Нам здається, що японці зможуть вразити ворота супротивників, тому пропонуємо ставку "Обидві команди заб'ють" — так". Показник на це складає 1,88.

Матч Німеччина — Японія відбудеться 23 листопада о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІСПАНІЯ — КОСТА-РИКА

У матчі між Іспанією та Коста-Рикою є явний фаворит — це Іспанія. Перемога команди Луїса Енріке оцінюється коефіцієнтом 1,17, а перемога номінальних гостей – 21,71. Якщо буде нічия, пропонується показник 7,64.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що іспанці зможуть підтвердити реноме одного з фаворитів групи, тому пропонуємо варіант з перемогою команди з форою — 1,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,53.

Гадаємо, що команди не обміняються голами. Ставкою "Обидві заб'ють" — "Ні" можна примножити свою суму у разі успіху у 1,44 раза.

Ще одна ризикована ставка – "Перший тайм тотал більше 1,5". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 2,45 раза.

Матч Іспанія — Коста-Рика відбудеться 23 листопада о 18:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГІЯ — КАНАДА

У матчі між Бельгію та Канадою букмекери віддають перевагу першим. Перемога команди Роберто Мартінеса оцінюється коефіцієнтом 1,52, а перемога Канади — 6,58. Якщо буде нічия, пропонується показник 4,53.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що збірна Канади може дати бій супротивнику та вразити його ворота, тому пропонуємо вам ставку "Обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 1,89.

Також припустимо, що команди будуть доволі результативними. Ставкою "Тотал більше 2,5" можна примножити свою суму у разі успіху у 1,77 раза.

Ще одна ризикована ставка – "Тотал більше 3,5". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 2,89 раза.

Матч Бельгія — Канада відбудеться 23 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.