Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У неділю, 19 березня, Барселона на своєму полі прийме Реал у рамках 26 раунду іспанської Ла Ліги.

За версією букмекерів, загалом, шансів на перемогу більше має команда з Каталонії.

Перемога Барселони оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога мадридського клубу – 3,20. Якщо ви вважаєте, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,40.

Тож на що ставити?

Якщо говорити в цілому, то букмекери віддають перевагу результату — обидві заб'ють (ТАК) з коефіцієнтом 1,70. Якщо ви сумніваєтесь у такому результаті, то обидві заб'ють (НІ) — 2,15.

Можна ризикнути та взяти автора голу. На те, що відзначиться Роберт Левандовські пропонують коефіцієнт 2. На те, що заб'є Карім Бензема — 2,75.

Боротьба за перше перше місце може принести в Ель-Класіко багато голів, тому радимо вам подивитись у бік тотал більше 2,5 за 1,90.

Матч Барселона — Реал пройде 19 березня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.