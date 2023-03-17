Барселона - Реал, Getty Images
17 березня 2023, 20:25
У неділю, 19 березня, Барселона на своєму полі прийме Реал у рамках 26 раунду іспанської Ла Ліги.
За версією букмекерів, загалом, шансів на перемогу більше має команда з Каталонії.
Перемога Барселони оцінюється коефіцієнтом 2.10, а перемога мадридського клубу – 3,20. Якщо ви вважаєте, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,40.
Тож на що ставити?
Якщо говорити в цілому, то букмекери віддають перевагу результату — обидві заб'ють (ТАК) з коефіцієнтом 1,70. Якщо ви сумніваєтесь у такому результаті, то обидві заб'ють (НІ) — 2,15.
Можна ризикнути та взяти автора голу. На те, що відзначиться Роберт Левандовські пропонують коефіцієнт 2. На те, що заб'є Карім Бензема — 2,75.
Боротьба за перше перше місце може принести в Ель-Класіко багато голів, тому радимо вам подивитись у бік тотал більше 2,5 за 1,90.
Матч Барселона — Реал пройде 19 березня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.