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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Цей тиждень охоплюватиме одразу й залишки весняного сезону й початку літнього періоду футбольних відпусток. Проте сумувати не доводиться, адже саме настав час проводити фінальні двобої як на внутрішній, так і на міжнародній аренах.

Севілья — Рома

Середа, 31 травня, 22:00. Стадіон Пушкаш Арена (Будапешт, Угорщина)

Останніми роками Ліга Європи УЄФА дарує нам дійсно якісний рівень інтриги під час стадії плей-оф, а у фінальному протистоянні пару претендентів на здобуття трофею складають доволі самобутні колективи.

Цього року знову не обійшлось без андалузької Севільї, на честь якої вже жартома (чи ні) пропонують іменувати турнір не інакше, як "Ліга Севільї", а також італійська Рома, яка на чолі з Жозе Моурінью крокує за другим поспіль міжнародним трофеєм. "Вовки" наразі володіють головним призом Ліги конференцій УЄФА, завдяки чому зробили свого "Особливого" дійсно особливим — першим у історії, кому вдалось перемогти в усіх трьох європейських міжнародних змаганнях.

Що ще потрібно знати про португальського майстра тренерської галузі, так це те, що команди з ним на чолі не програють у фінальних двобоях. І кому ж, як не "нервіонцям" випала нагода припинити цю безумовно успішну серію виступів команд Моурінью.

Але ж часи в іспанському колективі зараз такі, що до найкращих кондицій як до Місяця пішки, чому доказом є той факт, що після перемоги над Ювентусом у півфіналі команда Хосе Луїса Менділібара не переграла жодного суперника (Бетіс / 0:0, Ельче / 1:1 та мадридський Реал / 1:2). Що цікаво, так це те, що "нервіонці" не потраплять до наступного розіграшу жодного з єврокубків, якщо не переможуть Рому, якій такий невтішний сценарій уже не загрожує, хоча й римляни після німецького Баєра також нікого не обігравали.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Севілья. Коефіцієнт на перемогу команди Хосе Луїса Менділібара становить 2,77, імовірність нічиєї оцінюється в 3,00, а успіх Роми — у 3,00.

Реал Мадрид — Атлетік

Неділя, 4 червня, 19:30. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Чемпіонські перегони для мадридського Реала завершились невдачею вже доволі давно, а каталонська Барселона вже встигла зробити мільйон нових світлин із трофеєм, який донедавна тримав у своїх руках затятий супротивник. Але, якщо хтось думав, що на цьому виклики для команди Карло Анчелотті себе вичерпали, то це було б дуже необачним та завчасним висновком. Річ у тім, що "бланкос" ще можуть опинитись на третій сходинці турнірної таблиці, а той факт, що перегнати їх має можливість саме мадридський Атлетіко, повинен неабияк дратувати фанатів "галактікос".

Аби цього не сталось, у останньому турі Ла Ліги Реал має здобути більше, або стільки ж очок у домашній грі проти баскського Атлетіка, тоді як "матрацники" Дієго Сімеоне мають виключно вигравати на полі Вільярреала, якому вже нікуди подітись із п’ятого рядка. І тут автоматично виникає конфлікт інтересів, бо окрім одвічного протистояння "королівської" столиці та представників Країни Басків, додається ще й потужний стимул для останніх здобувати перепустку до єврокубків.

А тут ще й прямі конкуренти в особі Осасуни та Жирони гратимуть в паралельному матчі, тож футболісти Ернесто Вальверде будуть неабияк умотивовані. А ще вони програли класичне протистояння в першому колі (0:2), тож намагатимуться взяти реванш.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,97, імовірність нічиєї оцінюється в 4,23, а успіх Атлетіка — у 3,37.

Ворскла — Шахтар

Неділя, 4 травня, 15:00. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського (Турин, Італія)

Донецький Шахтар достроково став чемпіоном України за підсумком матчу проти дніпровського Дніпра-1 (3:0), бійка наприкінці якого трохи почубила кадровий резерв команди Ігора Йовічевіча перед заключною грою в цьому сезоні.

Гостьовий матч проти полтавської Ворскли для "гірників" буде виключно формальністю, тоді як у суперників усе залежить від наявності перемоги над ковалівським Колосом у перший день цього тижня, лише після чого можна буде говорити хоча б про примарні шанси футболістів Віктора Скрипника щодо потрапляння до єврокубків.

Із огляду на багаторічну історію теплих стосунків поміж фанатами двох команда, навіть дивно спостерігати, споглядаючи на статистику попередніх зустрічей, наскільки часто Ворскла псувала життя "гірникам". Той самий Кубок України в 2009 році в Дніпрі команда з Полтави здобувала за кілька днів після найбільш значущої події в історії сучасного клубного українського футболу — здобуття донеччанами Кубка УЄФА.

Та й після того "зелено-білі" постійно намагались здобути хоч трохи балів у матчах проти Шахтаря. Проте цього разу це буде радше життєвою необхідністю, аніж приємним бонусом, і тепер уже саме команда Йовічевіча може розбити серце фанатам Ворскли, як це зробила на минулому тижні по відношенню до вболівальників Зорі та Дніпра-1.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу команди Ігора Йовічевіча становить 1,65, імовірність нічиєї оцінюється в 2,75, а успіх Ворскли — у 3,05.