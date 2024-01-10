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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У другому півфінальному матчі Кубка англійської ліги Ліверпуль на своєму полі прийме Фулгем.

За версією букмекерів команда Юргена Клоппа вважається очевидним фаворитом. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як успіх Фулгема оцінюється показником — 7.60.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 5.30.

Тож на що ставити?

Одним із найбільш очевидних варіантів є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.74.

Також непоганим варіантом може бути ставка "тотал менше 3", тобто в матчі буде забито три або менше м'ячів. Коефіцієнт – 2.07.

Насамкінець доступна ставка на прохід однієї з команд у фінал турніру — на прохід Ліверпуля — 1.28, тоді як прохід "дачників" — 4.10.

Нагадаємо, перший матч між Ліверпулем та Фулгемом відбудеться сьогодні, 10 січня, о 22:00 за київським часом.