Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У чвертьфінальному матчі Кубку Англії Манчестер Сіті на своєму полі стадіону Етіхад прийме Ньюкасл.

Фаворитом майбутнього матчу букмекери вважають підопічних Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як успіх Ньюкасла оцінюється показником 12.00.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 7.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.67.

Також можна поставити на те, що Ньюкасл заб'є, але матч виграє Манчестер Сіті з коефіцієнтом 2.27.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що матч виграє Манчестер Сіті і в матчі буде забито менше чотирьох м'ячів. На це дається коефіцієнт – 2.60.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ньюкасл відбудеться сьогодні, 16 березня, о 19:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.