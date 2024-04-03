У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі прийме Астон Віллу. 
За версією букмекерів, "містяни" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.26, а перемога "віллан" — 12.00. 
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.70. 

Так на що ставити? 

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 2.5 з коефіцієнтом 1.82. 
Ще один варіант — обидві заб'ють із коефіцієнтом 1.79. 
А також поставити на гол Ерлінга Голанда з показником 1.60. 
Матч Манчестер Сіті — Астон Вілла відбудеться 3 квітня о 22:15. 