Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі прийме Астон Віллу.

За версією букмекерів, "містяни" — фаворити зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.26, а перемога "віллан" — 12.00.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.70.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 2.5 з коефіцієнтом 1.82.

Ще один варіант — обидві заб'ють із коефіцієнтом 1.79.

А також поставити на гол Ерлінга Голанда з показником 1.60.