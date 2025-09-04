Бразилия

Кар’єра тим часом наближається за завершення.

Бразильський нападник Вілліан, відомий українським уболівальникам за періодом виступів у складі донецького Шахтаря, останні пів року в минулому сезоні відіграв за лондонський Фулгем, але після завершення короткострокової угоди з клубом мав залишити колектив.

Після цього 37-річний виконавець спробував знайти собі новий клуб у Європі, однак претендентів на його підписання навіть у статусі вільного агента не було.

А отже футболіст вирішив повернутись на батьківщину вперше за три роки та спробувати свої сили в новому клубі.

Греміо запропонував футболісту контракту до 2026 року, на що той погодився, і вже летить проходити медогляд.

На рахунку Вілліана 23 матчі та один гольовий пас у минулому сезоні, де він виступав ще й за грецький Олімпіакос у першій частині.