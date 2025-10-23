Ліга чемпіонів

Англієць обійшов колишнього форварда Челсі Дідьє Дрогба.

Мюнхенська Баварія у матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромила Брюгге (4:0).

У цьому матчі черговим голом у складі німецького клубу відзначився нападник Гаррі Кейн, для якого це був 45 гол у матчах найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Таким чином, 32-річний англієць вийшов на 17 місце у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, обігнавши колишнього форварда Челсі Дідьє Дрогба (44).

Наступною метою Гаррі є Філіппо Індзагі та Еусебіо, на рахунку яких по 46 забитих м'ячів. Рекордсменом є Кріштіану Роналду – 140 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія — Брюгге.