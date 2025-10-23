Ліга чемпіонів

Нідерландець радий, що команда перервала невдалу серію результатів.

Центральний захисник та капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (5:1), завдяки чому "червоні" перервали серію з чотирьох поразок поспіль.

"Не знаю, чи можна вважати це заявою, але це перемога, і ми можемо відштовхуватися від неї. Я вже досить давно у футболі. Звичайно, ми були засмучені після чотирьох поразок поспіль.

Не пам'ятаю, щоби з нами таке траплялося, але ми впоралися з цим як команда, трималися разом і відповіли недоброзичливцям. Ми перемогли – у нас три очки. Тепер треба відновитися і як слід підготуватися до вихідних", — наводить слова ван Дейка прес-служба УЄФА.

