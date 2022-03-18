У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Конференцій. 

У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру:  Буде-Глімт (Норвегія), Лестер (Англія), Марсель (Франція), ПАОК (Греція), ПСВ (Нідерланди), Рома (Італія), Славія Прага (Чехія) та Фейеноорд (Нідерланди).

У ході жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу: 

1. Буде-Глімт (Норвегія) — Рома (Італія)

2. Фейеноорд (Нідерланди) — Славія Прага (Чехія)

3. Марсель (Франція) — ПАОК (Греція)

4. Лестер (Англія) — ПСВ (Нідерланди)

У півфіналах зустрінуться:

Переможець пари 4 — Переможець пари 1

Переможець пари 2 — Переможець пари 3