Учасники третього за значимістю єврокубку дізналися своїх наступних суперників.
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Конференцій.
У процедурі жеребкування взяли участь вісім команд, які вийшли переможцями за підсумками двоматчевих протистоянь у минулій стадії турніру: Буде-Глімт (Норвегія), Лестер (Англія), Марсель (Франція), ПАОК (Греція), ПСВ (Нідерланди), Рома (Італія), Славія Прага (Чехія) та Фейеноорд (Нідерланди).
У ході жеребкування команди утворили наступні пари на стадії 1/4 фіналу:
1. Буде-Глімт (Норвегія) — Рома (Італія)
2. Фейеноорд (Нідерланди) — Славія Прага (Чехія)
3. Марсель (Франція) — ПАОК (Греція)
4. Лестер (Англія) — ПСВ (Нідерланди)
У півфіналах зустрінуться:
Переможець пари 4 — Переможець пари 1
Переможець пари 2 — Переможець пари 3