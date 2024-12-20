8 команд потрапили до 1/8 фіналу і 24 до 1/16.
Ліга Конференцій, фото: УЄФА
20 грудня 2024, 00:20
У четвер, 19 грудня, відбувся заключний, шостий тур основного етапу Ліги Конференцій.
За його підсумками став відомий переможець основного етапу — ним став лондонський Челсі, який набрав максимальний результат 6 перемог (18 очок).
Згідно з регламентом, перші 8 команд вирушають до 1/8 фіналу. Ними стали:
Челсі
Віторія Гімарайнш
Фіорентина
СК Рапід
Юргорден
Лугано
Легія
Серкль Брюгге.
В 1/16 фіналу гратимуть такі команди:
Сіяні
Ягеллонія
Шемрок Роверс
АПОЕЛ
Пафос
Панатінаїкос
Олімпія Любляна
Бетіс
Гайденгайм.
Несіяні
Гент
Копенгаген
Вікінгур Рейк'явік
Борац Баня-Лука
Целе
Омонія
Мольде
Бачка-Топола.
Зазначимо, що жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 пройде 20 грудня о 14:00 у Ньоні.