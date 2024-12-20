У четвер, 19 грудня, відбувся заключний, шостий тур основного етапу Ліги Конференцій. 

За його підсумками став відомий переможець основного етапу — ним став лондонський Челсі, який набрав максимальний результат 6 перемог (18 очок). 

Згідно з регламентом, перші 8 команд вирушають до 1/8 фіналу. Ними стали:

Челсі
Віторія Гімарайнш
Фіорентина
СК Рапід
Юргорден
Лугано
Легія
Серкль Брюгге.

В 1/16 фіналу гратимуть такі команди:

Сіяні

Ягеллонія
Шемрок Роверс
АПОЕЛ
Пафос
Панатінаїкос
Олімпія Любляна
Бетіс
Гайденгайм.

Несіяні

Гент
Копенгаген
Вікінгур Рейк'явік
Борац Баня-Лука
Целе
Омонія
Мольде
Бачка-Топола. 

Зазначимо, що жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 пройде 20 грудня о 14:00 у Ньоні.