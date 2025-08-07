Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють житомирське Полісся та угорський Пакш.
Данило Бескоровайний, фото ФК Полісся Житомир
07 серпня 2025, 20:19
Житомирське Полісся та угорський Пакш зіграють у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА в Прешові.
Руслан Ротань, після перемоги наді львівськими Карпатами (2:0), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт, тоді як Бескоровайний гратиме в центрі оборони, Андрієвський розташується в центрі поля, а Гуцуляк та Філіппов розташуються в атаці.
Дьордь Богнар, на тлі розгрому Кішварди (5:1), залучив до стартового складу Сабо до трійки центральних захисників, тоді як Хіноро, Болог, Віндекер та Зеке гратимуть у центрі поля, а Харасті та Тот розташуються в атаці.
Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Крушинський.
Запасні: Кудрик, Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефі, Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.
Запасні: Шимон, Дебрецені, Хан, Ошват, Беде, Шильє, Сендрей, Дьюркич, Хорват, Пете, Сексарді.
Пакш: Ковачік — Сабо, Кіньїк, Вечеї — Хіноро, Папп, Болог, Віндекер, Зеке — Харасті, Тот.
Гра Полісся — Пакш почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.