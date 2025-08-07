Ліга конференцій

Житомирське Полісся та угорський Пакш зіграють у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА в Прешові.

Руслан Ротань, після перемоги наді львівськими Карпатами (2:0), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт, тоді як Бескоровайний гратиме в центрі оборони, Андрієвський розташується в центрі поля, а Гуцуляк та Філіппов розташуються в атаці.

Дьордь Богнар, на тлі розгрому Кішварди (5:1), залучив до стартового складу Сабо до трійки центральних захисників, тоді як Хіноро, Болог, Віндекер та Зеке гратимуть у центрі поля, а Харасті та Тот розташуються в атаці.

Полісся: Волинець — Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Філіппов, Крушинський.

Запасні: Кудрик, Уліганець, Хадрой, Таллес Коста, Назаренко, Йосефі, Гонсалвеш, Чоботенко, Микитюк, Мельниченко, Гайдучик.



Пакш: Ковачік — Сабо, Кіньїк, Вечеї — Хіноро, Папп, Болог, Віндекер, Зеке — Харасті, Тот.