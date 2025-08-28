Ліга конференцій

Швейцарці налаштовуються на прохід в основний раунд ЛК.

Головний тренер швейцарського Серветта Жослен Гурвеннек висловився напередодні матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з донецьким Шахтарем (перша гра — 1:1).

"Ми знали, що граємо проти команди, яка більше звикла до матчів Ліги чемпіонів. Для нас це не було відкриттям, у першій грі вони нас не здивували. Це сильна команда, яка має високий технічний рівень, швидких гравців, здатних вдало діяти один в один.

Панатінаїкос зумів створити їм проблеми у двох матчах, а ми – в одному. Це команда, яка звикла контролювати гру. Це частина її ДНК вже багато років. Ми повинні адаптуватися до цього. У нас є свої сильні сторони. Ми це показали в першій грі. Проти суперника такого рівня потрібно знайти баланс між бажанням грати й змусити їх помилятися. Потрібно бути послідовними й організованими в обороні.

У кубкових поєдинках я не люблю говорити про те, що може трапитися далі. Ми маємо зосередитися на нашому матчі. Думаємо тільки про нього. Ми добре підготувалися з минулого четверга. Ми казали собі, що після гри на виїзді хочемо зберігати шанси для виходу у наступний раунд. Так і сталося. Ми в ситуації, коли можемо пройти далі. Тепер потрібно просто зіграти у свою гру, зробити цей останній крок. Зараз я не хочу думати про наслідки позитивного результату чи, навпаки, невдачі", – сказав Гурвеннек.

Матч між Серветтом та Шахтарем відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.