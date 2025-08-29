Ліга конференцій

Кожна команда дізналась суперників.

У Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги конференцій-2025/26.

У третьому за силою клубному турнірі Європи цього сезону зіграють 36 команд.

Згідно з новими правилами, кожен клуб проведе по вісім поєдинків на груповому етапі: чотири вдома та чотири на виїзді. Суперники визначаються жеребкуванням — по дві команди з кожного кошика.

Результати жеребкування Ліги конференцій-2025/26:

Суперники команд з першого кошика:

Суперники команд з другого кошика:

Суперники команд з третього кошика:

Суперники команд з четвертого кошика:

Суперники команд з п'ятого кошика:

Суперники команд з шостого кошика:

Всі 36 учасників будуть розташовані в єдиній турнірній таблиці. Вісім найкращих команд одразу виходять до 1/8 фіналу. Клуби, що посядуть місця з 9-го по 24-е, зіграють стикові матчі за право потрапити в плей-оф. Команди з 25-го по 36-е місця завершать свій єврокубковий сезон.

Тури: 2 жовтня, 23 жовтня, 6 листопада, 27 листопада, 11 грудня, 18 грудня.

