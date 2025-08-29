Ліга Європи

Всі 36 учасників другого за статусом єврокубка дізналися своїх суперників.

У Монако відбулася церемонія жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Розклад основного етапу:

24-25 вересня 2025 — перший тур;

2 жовтня 2025 — другий тур;

23 жовтня 2025 — третій тур;

6 листопада 2025 — четвертий тур;

27 листопада 2025 — п'ятий тур;

11 грудня 2025 — шостий тур;

22 січня 2026 — сьомий тур;

29 січня 2026 — восьмий тур.

Клуби, які фінішують у топ-8 турнірної таблиці основного етапу, напряму дістануться 1/8 фіналу плей-оф, а тим, хто посяде 9-24 сходинки, доведеться спочатку в 1/16 відстояти своє право продовжити боротьбу за трофей.