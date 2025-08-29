Всі 36 учасників другого за статусом єврокубка дізналися своїх суперників.
Ліга Європи, Getty Images
29 серпня 2025, 14:33
У Монако відбулася церемонія жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26.
Всі учасники єврокубка дізналися своїх майбутніх суперників.
Перший кошик
Другий кошик
Третій кошик
Четвертий кошик
Розклад основного етапу:
24-25 вересня 2025 — перший тур;
2 жовтня 2025 — другий тур;
23 жовтня 2025 — третій тур;
6 листопада 2025 — четвертий тур;
27 листопада 2025 — п'ятий тур;
11 грудня 2025 — шостий тур;
22 січня 2026 — сьомий тур;
29 січня 2026 — восьмий тур.
Клуби, які фінішують у топ-8 турнірної таблиці основного етапу, напряму дістануться 1/8 фіналу плей-оф, а тим, хто посяде 9-24 сходинки, доведеться спочатку в 1/16 відстояти своє право продовжити боротьбу за трофей.