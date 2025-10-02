Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 2 жовтня, розпочавшись о 19:45.

Українське Динамо Київ у рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з англійським Крістал Пелес.

ЧЕТВЕР, 2 ЖОВТНЯ, 19:45. АРЕНА ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛОТАР Д'ХОНДТ (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Динамо після третьої поспіль невдачі в УПЛ повноцінно дебютує в Лізі конференцій, раніше, а саме в сезоні-2023/24, бравши участь тільки в кваліфікації турніру. Цього року "біло-сині" стартували в єврокубках із другого раунду відбору Ліги чемпіонів, але після двох звитяг над мальтійським Хамрун Спартанс зустрілися з кіпрським Пафосом і вибули до плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

У боротьбі з ізраїльським Маккабі (Тель-Авів) спроба вдруге поспіль дістатися основного етапу ЛЄ виявилася для Динамо невдалою. Підопічні Олександра Шовковського нещодавно втратили першу сходинку в УПЛ, що навряд чи може здивувати, якщо звернути увагу на кількість пропущених киянами голів в останніх трьох поєдинках турніру.

Володар Кубка Англії-2024/25 Крістал Пелес у той же час вражає своєю формою. Лондонці досі не знають смаку поразок у новому сезоні, тоді як нещодавно їхня загальна безпрограшна серія досягнула позначки у 18 матчів (всі турніри), що є повторенням клубного рекорду, встановленого в лютому-серпні 1969 року. Поточну кампанію вони розпочали зі здобуття Суперкубка Англії у дуелі з Ліверпулем (2:2, 3:2 — серія пен.)

Минулої суботи колектив Олівера Гласнера засмутив уболівальників 20-разового чемпіона країни ще раз, завдяки пізньому голу обігравши його ще й в АПЛ на власному полі. "Орли" взагалі-то мали зіграти в Лізі Європи, але УЄФА через порушення правил організації відправив їх до ЛК. У плей-оф відбору Крістал Пелес скромно впорався з норвезьким Фредрікстадом (1:0 за сумою двох матчів).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо Київ: "Прекрасно розуміємо, проти якої суперника гратимемо, в якому чемпіонаті виступає Крістал Пелас, у якому стані перебуває ця команда, її підйом та досягнення на останньому відрізку часу. Ми провели багато часу, аналізуючи дії Крістал Пелас, бачимо і прекрасну організацію гри, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні виконання стандартів. Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти супернику як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці".

Олівер Гласнер, головний тренер Крістал Пелес: "Ми дуже поважаємо київське Динамо, одну із двох великих команд України. Вони мали багато відмінних гравців. Ми їх аналізували та дивилися багато матчів. Зазвичай вони грають за схемою 4-3-3 з добрими обведеннями. Їм потрібне володіння м'ячем, і вони намагатимуться домінувати у грі. Це їхня ДНК. Ми не знаємо точно їхню схему, але ми дивилися багато ігор і готові до матчу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Огундана

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Соса — Сарр, Піно — Матета

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

